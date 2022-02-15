Zoom, Mac modellerindeki açık mikrofon sorununu giderdi

Zoom, bir görüşmeyi bitiren kullanıcıların "mikrofon açık" simgesini görmeye devam ettiği bir Mac hatasını çözüme kavuşturdu.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

Örneğin Zoom, geçtiğimiz yıl ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde milyonlarca kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen konferans uygulaması oldu.

Son zamanlarda Zoom, özellikle Mac kullanıcılarının pek hoşlanmadığı bir hatayla gündeme gelmişti.

Video konferanstan ayrıladıktan sonra bile Mac kullanıcıları, turuncu renkte "mikrofon açık" simgesini görmeye devam ediyordu. Bu da konferanstan çıkılsa bile mikrofonun kullanılmaya devam ettiğini gösteriyordu.

ZOOM SORUNU ÇÖZDÜ

Zoom, birçok kullanıcı tarafından bir konferansın sonlandırılmasına rağmen mikrofonun devre dışı bırakılmadığına dair gelen raporların ardından, yeni bir güncelleme yayınladı ve sorunu giderdi.

Zoom; bir toplantıdan, çağrıdan veya web seminerinden ayrıldıktan sonra mikrofonun kapanmadığı hatasını yaşayan kullanıcıların, Zoom MacOS uygulamasını sürüm 5.9.3'e güncellemelerini istedi.

Ayrıca şirket, yaşanabilecek bir hatanın hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için otomatik güncellemelerin açılmasını tavsiye etti.