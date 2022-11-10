Zoom uygulaması Tesla modellerine geliyor

Tesla araç sürücüleri, Zoom uygulaması ile artık görüntülü görüşmeler yapabilecek.

Koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişinin evlere kapanmasıyla, başta Zoom olmak üzere birçok konferans uygulamasına olan talep arttı.

9 yıl önce kurulan ve Aralık 2019’da 10 milyon kullanıcıya hizmet veren Zoom, koronavirüs döneminde 300 milyon kullanıcı rakamına ulaşarak rekor kırdı.

Zoom'un kullanıcı sayısı her ne kadar pandemi döneminden sonra düşüş gösterse de hala uygulama popülerliğini koruyor.

Zoom, Tesla modellerine geliyor

Tesla araç sürücüleri, Zoom uygulaması ile artık görüntülü görüşmeler yapabilecek. Yakında araçlara gelecek bu özellik sayesinde, kabin içindeki sürücü kamerasıyla görüşme mümkün olacak.

Öte yandan, güvenlik nedeniyle görüntülü görüşme özelliğinin hareket halinde kullanılması mümkün olmayabilir.

Geçtiğimiz aylarda Tesla, seyir halindeyken multimedya ekranında oyun oynanmasını yasaklamıştı.