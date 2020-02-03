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Teksas'ta üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin Teksas eyaletindeki Teksas A&M Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA | 03.02.2020 - 23:50..
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Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dallas'ın 107 kilometre kuzey doğusunda bulunan Commerce yerleşkesindeki Pride Rock öğrenci yurdundaki silahlı saldırıda, 2 kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Yaralının hastanede tedavi altına alındığı, gün boyu üniversitede derslerin iptal edildiği kaydedildi.

Polisin silahlı saldırı ile ilgili soruşturmayı sürdürdüğü aktarıldı.

TEKSAS'IN EN BÜYÜK 3. ÜNİVERSİTESİ

Teksas A&M Üniversitesinin, 12 binden fazla öğrencisi ile Teksas'ın en büyük 3. üniversitesi olduğu belirtiliyor.

Teksas'ta üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü

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