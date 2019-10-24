taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7573
Euro
6.3938
Altın
1502.13
Borsa
100295.02
Gram Altın
278.319
Bitcoin
43004.78

Tekvandocu aile üyeleri bir arada

Aynı spor kulübü bünyesinde 20 aile tekvando yapıyor.

AA | 24.10.2019 - 17:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tekvando ile uğraşan Küskü Ailesi'nin 20 ferdi, olimpiyat ve şampiyonalara hazırlanıyor. Toplam 20 branşta faaliyet gösteren kulübün sporcularından Mahmut, Ahmet ve Nesim Küskü, bugüne kadar katıldıkları turnuvalarda madalyalar kazandı.

MADALYALI AİLE

Uluslararası müsabakalara çıkan Mahmut Küskü, 2017'deki Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 2'ncilik elde etti. 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda da Mahmut Küskü yine 2'nci olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. 2015 yılındaki Yıldız Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise Nesim Küskü altın madalya, Ahmet Küskü de gümüş madalya aldı.

NESİM KÜSKÜ: BİRBİRİMİZİN RAKİBİYİZ

Kötü yollardan uzak durmaları için babasının teşvikiyle tekvandoya başladığını söyleyen Nesim Küskü, "Babam iyi dereceler elde edeceğimizi bilmiyordu. Küskü'ler olarak aynı müsabakada birbirimize rakip olabiliyoruz. Bir sorun çıkmıyor. Arkadaşlık ayrı, kardeşlik ayrı. Çünkü müsabakada tanırsan olmaz" dedi.

ANTRENÖR UĞUR GÜNGÖR: HEPSİ YETENEKLİ

Aile bireylerinin hepsinin yetenekli olduğunu ifade eden İBBSK Tekvando Menajeri ve Başantrenörü Uğur Güngör ise "İki kardeş, maddi sıkıntılardan dolayı buraya dönüşümlü olarak geliyordu. Konfeksiyonda biri çalıştığında ancak diğeri antrenmana gelebiliyordu. Bu kardeşlerin yetenekli olduğunu görünce aileleri ile iletişime geçtik. Konfeksiyonda çalışmalarını bıraktırarak, sadece antrenmana yönlendirdik. Küskü'lerin hepsi yetenekli. Ben iyi yerlere geleceklerine inanıyorum" diye konuştu.

Başantrenör Uğur Güngör, "Ben inanıyorum, kız çocuklarımız da geldiğinde bu başarı ikiye katlanacak" ifadelerini kullandı.

Bu ailenin 20 ferdi de tekvandocu -1

Bu ailenin 20 ferdi de tekvandocu -2

Bu ailenin 20 ferdi de tekvandocu -3

Bu ailenin 20 ferdi de tekvandocu -4

Bu ailenin 20 ferdi de tekvandocu -5

Bu ailenin 20 ferdi de tekvandocu -6

Bu ailenin 20 ferdi de tekvandocu -7

Bu ailenin 20 ferdi de tekvandocu -8

Bu ailenin 20 ferdi de tekvandocu -9

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

Şeyma Subaşı'na ailesinden tepki

364
AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

AK Parti, yeni vergi taslağının detaylarını açıkladı

564
Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı

162
Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

Çavuşoğlu: Gazze'deki Filistinlilere desteğimiz sürecek

288
Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger: PYD terör örgütü değildir

608
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye

171
İzmir'de sahte gözlük operasyonu

İzmir'de sahte gözlük operasyonu

209
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir