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Tel Abyad çevresinde mühimmatlar ele geçirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Tel Abyad ve çevresinde, YPG'li teröristlere ait çok sayıda mühimmat bulundu.

AA | 15.10.2019 - 14:46..
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Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde kurtarılan Tel Abyad ilçesinde, arama tarama faaliyetleri sürüyor.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMATA ULAŞILDI

Suriye Milli Ordusu askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki ilçe ve çevresinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı.

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bunlar arasında havan mermileri, havan kaideleri ve ayakları, muhtelif ağır silahlara ait yan parçalar, Biksi makineli tüfek mühimmatı, piyade tüfeklerine ait mühimmat, havan mühimmatı ve namlusu olduğu görüldü.

Tel Abyad çevresinde mühimmatlar ele geçirildi

Tel Abyad çevresinde mühimmatlar ele geçirildi

Tel Abyad çevresinde mühimmatlar ele geçirildi

Tel Abyad çevresinde mühimmatlar ele geçirildi

Tel Abyad çevresinde mühimmatlar ele geçirildi

Tel Abyad çevresinde mühimmatlar ele geçirildi

Tel Abyad çevresinde mühimmatlar ele geçirildi

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