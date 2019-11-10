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Tel Abyad Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Terör örgütü YPG'nin mevzi haline getirip, zarar verdiği Ermeni Kilisesi, Türkiye tarafından onarılarak ibadete açıldı.

AA | 10.11.2019 - 15:48..
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Barış Pınarı Harekatı'yla hayatın normale dönmeye döndüğü Tel Abyad'da, halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

YENİLENEN KİLİSE İBADETE AÇILDI

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin mevzi haline getirip, zarar verdiği Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi'nin temizliğinin yaparak, daha önceden kırılan camlarını değiştirip yeniledi. Yenilenen Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı.

Tel Abyad Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

İLK İBADET BUGÜN YAPILDI

Kilisede ilk ibadet bugün yapıldı. Tel Abyad'da yaşayan Ermeni vatandaşlar, özgürce kilisede mum yakıp dua etti.

Tel Abyad Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

"TÜRKİYE SAYESİNDE YENİDEN ÖZGÜRCE BURAYA GELEREK İBADETİMİZİ YAPTIK"

Ermeni cemaatinden Um İlyas, yıllar sonra yeniden kiliseye gelerek ibadet edebildiği için mutlu olduğunu söyledi. İlyas, "Uzun süredir buraya gelerek ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık. Şimdi burada herkes huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyor, herkes çoluk çocuğuyla işinde gücünde. Bizim memleketimize katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz, hepimiz kardeşiz" dedi.  

Tel Abyad Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Tel Abyad Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Tel Abyad Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Tel Abyad Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Tel Abyad Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

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