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Tel Abyad Hastanesi'nde ilk ameliyat

Terör örgütünden temizlenen Tel Abyad Hastanesi'nde, Suriyelilere sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

AA | 10.01.2020 - 14:30..
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Türk Silahlı Kuvvetlerince  YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad Hastanesi'nde halka yönelik hizmetler devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde onarım ve tıbbi teçhizat eksikleri tamamlanan ilçe hastanesinde ilk ameliyat yapıldı.

İLK DOĞUM

Doğumunun sezaryenle yapılmasına karar verilen Tel Abyadlı anne, hastanede görevli Suriyeli doktorlar tarafından ameliyata alındı. Başarıyla gerçekleştirilen operasyon sonucu genç anne, 3 kilo 300 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Dünyaya gözlerini açan bebeğin, annenin üçüncü çocuğu olduğu belirtildi.

Tel Abyad Hastanesi'nde ilk ameliyat

HASTANEYE İKİ AMBULANS BAĞIŞLANDI

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sağlık hizmetlerinin daha iyi hale getirilmesi için SUDKOM koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürün AFAD ve Türk Kızılayı gibi kuruluşların girişimleri sonucu ATAA Derneğinin temin ettiği iki ambulans, düzenlenen törenle Tel Abyad Hastanesi envanterine dahil edildi.

Tel Abyad Hastanesi'nde ilk ameliyat

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