Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamında, huzur ve güvenin sağlamanın yanında halkın temel ihtiyaçlarına yönelik sorunların çözülmesi için de yoğun çaba sarf ediliyor.

Asker yol ve su derken, bölgedeki elektriği de sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumlarının yaptığı çalışmalarla Resulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimlerini de besleyen Allouk Su Tesisi'nin 9 Kasım'da başlayan onarımı tamamlandı. Tesisin tam kapasiteyle çalışması için gerekli tedbirler de alındı.

Bu kapsamda Allouk Su Tesisi'nde bulunan 30 kuyudan 26'sı onarıldı.

Gerek Barış Pınarı Harekatı bölgesine gerekse de Haseke, Derbesiye ve buraların kırsal alanlarının su ihtiyaçlarının karşılanmış oldu.

TİŞRİN BARAJI'NDAN ELEKTRİK VERİLDİ

Bölgede su sorunu büyük ölçüde çözülürken, elektrik sorununun da çözüme kavuşması için harekete geçildi.

ONARIM 22 KASIM'DA BAŞLADI

M4 kara yolunun güneyini ve Barış Pınarı Harekatı bölgesini besleyen Mabruka elektrik trafosu onarımına 22 Kasım'da başlanırken, trafonun onarımının büyük oranda tamamlanmasının ardından bugün Ayn İsa'da Rus askeri yetkililerle gerçekleşen görüşme ile Tişrin Barajı'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesine elektrik ulaştırılması sağlandı.

Bu kapsamda Tel Abyad kırsalına elektrik verilmeye başlandı. Tel Abyad merkez ve Resulayn bölgesi için çalışmalar sürüyor.

TÜRK ASKERİ YOL DA YAPTI

Güvenli bölgenin oluşturulması amacıyla başlatılan harekatta ilk önce teröristlerin patlayıcılarla talan ettiği yolların düzenlenmesiyle başlanmıştı. Asker, güzergahları güvenli hale getirirken, geçişlerde kolaylık olması amacıyla yolları da düzenlemişti.

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