taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

Türk askeri Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki yol ve su sorununun ardından elektriğe de el attı.

AA | 08.12.2019 - 13:10..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamında, huzur ve güvenin sağlamanın yanında halkın temel ihtiyaçlarına yönelik sorunların çözülmesi için de yoğun çaba sarf ediliyor.

Asker yol ve su derken, bölgedeki elektriği de sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumlarının yaptığı çalışmalarla Resulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimlerini de besleyen Allouk Su Tesisi'nin 9 Kasım'da başlayan onarımı tamamlandı. Tesisin tam kapasiteyle çalışması için gerekli tedbirler de alındı.

Bu kapsamda Allouk Su Tesisi'nde bulunan 30 kuyudan 26'sı onarıldı.

Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

Gerek Barış Pınarı Harekatı bölgesine gerekse de Haseke, Derbesiye ve buraların kırsal alanlarının su ihtiyaçlarının karşılanmış oldu.

TİŞRİN BARAJI'NDAN ELEKTRİK VERİLDİ

Bölgede su sorunu büyük ölçüde çözülürken, elektrik sorununun da çözüme kavuşması için harekete geçildi.

Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

ONARIM 22 KASIM'DA BAŞLADI

M4 kara yolunun güneyini ve Barış Pınarı Harekatı bölgesini besleyen Mabruka elektrik trafosu onarımına 22 Kasım'da başlanırken, trafonun onarımının büyük oranda tamamlanmasının ardından bugün Ayn İsa'da Rus askeri yetkililerle gerçekleşen görüşme ile Tişrin Barajı'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesine elektrik ulaştırılması sağlandı.

Bu kapsamda Tel Abyad kırsalına elektrik verilmeye başlandı. Tel Abyad merkez ve Resulayn bölgesi için çalışmalar sürüyor.

Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

TÜRK ASKERİ YOL DA YAPTI

Güvenli bölgenin oluşturulması amacıyla başlatılan harekatta ilk önce teröristlerin patlayıcılarla talan ettiği yolların düzenlenmesiyle başlanmıştı. Asker, güzergahları güvenli hale getirirken, geçişlerde kolaylık olması amacıyla yolları da düzenlemişti.

Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

Operasyon sonrası 1 milyon mülteci Suriye'ye dönecek

Tel Abyad kırsalına elektrik verildi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

471
Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

726
Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

87
Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

84
Aydın Doğan, Şevval Sam ile Kelkit Türküsü'nü söyledi

Aydın Doğan, Şevval Sam ile Kelkit Türküsü'nü söyledi

74
Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

97
Suarez'den topukla aşırtma golü

Suarez'den topukla aşırtma golü

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir