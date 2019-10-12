Tel Abyad-Resulayn arasında 90 km'lik tünel

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı 4. gününde.
Türk askerinin destek verdiği Suriye Milli Ordusu bugün öğlen saatlerinde Resulayn kent merkezini ele geçirdi.
90 KM'LİK TÜNEL ELE GEÇİRİLDİ
Türkiye'nin öncelikli hedefi olan Tel Abyad-Resulayn arasında YPG'lilerin kazdığı 340 km'lik tünelin 90 km'si Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirildi.
Fotoğraflarda da Suriye Milli Ordusu askerlerinin ele geçirdiği tünellerde çekilen fotoğrafları görülüyor.