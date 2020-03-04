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Tel Abyad ve Resulayn'da çocukların yüzü gülüyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinde, kültürel etkinlikler düzenleniyor.

DHA | 04.03.2020 - 15:59..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonları ile Barış Pınarı Harekatı ile terörden ve teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinde hayat normale dönüyor.

Eğitim çağındaki çocukların yaşamlarını normale döndürmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bölgede çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyor.

Tel Abyad ve Resulayn'da çocukların yüzü gülüyor

ÇİZGİ FİLM VE SİNEMA GÖSTERİMLERİ

Haftanın 3 günü bölgedeki okullara giderek çizgi film ve sinema gösterileri gerçekleştiren görevliler, çocukları sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturuyor.

Tel Abyad ve Resulayn'da çocukların yüzü gülüyor

RESİM, TİYATRO VE EL SANATLARI DA OLACAK

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, gelecek dönemde el sanatları, resim, tiyatro gibi faaliyetlerle de çocukların yanında olacaklarını söyledi.

Aslan, çocukların savaş ortamından kaynaklanan olası travmaları atlatmalarına, sosyal hayata adapte olabilmelerine destek vermek amacıyla etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Tel Abyad ve Resulayn'da çocukların yüzü gülüyor

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