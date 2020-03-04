Tel Abyad ve Resulayn'da çocukların yüzü gülüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı operasyonları ile Barış Pınarı Harekatı ile terörden ve teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ile Resulayn ilçelerinde hayat normale dönüyor.

Eğitim çağındaki çocukların yaşamlarını normale döndürmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bölgede çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyor.

ÇİZGİ FİLM VE SİNEMA GÖSTERİMLERİ

Haftanın 3 günü bölgedeki okullara giderek çizgi film ve sinema gösterileri gerçekleştiren görevliler, çocukları sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturuyor.

RESİM, TİYATRO VE EL SANATLARI DA OLACAK

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, gelecek dönemde el sanatları, resim, tiyatro gibi faaliyetlerle de çocukların yanında olacaklarını söyledi.

Aslan, çocukların savaş ortamından kaynaklanan olası travmaları atlatmalarına, sosyal hayata adapte olabilmelerine destek vermek amacıyla etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.