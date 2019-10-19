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MSB, Tel Abyad ve Resulayn'dan görüntüler paylaştı

Görüntülerde, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'in kontrol sağladığı Tel Abyad ve Resulayn'da hayatın normale döndüğü gözüküyor.

Haber Merkezi | 19.10.2019 - 01:16..
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MSB, Tel Abyad ve Resulayn'dan görüntüler paylaştı

Türkiye'nin, teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn teröristlerden arındırılmıştı.

Barış Pınarı Harekatı'na, ABD ile yapılan anlaşma sonrası ara verildi.

Mehmetçik'in terörden arındırarak kontrol sağladı Tel Abyad ve Resulayn'da hayatın normal akışı sağlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tel Abyad ve Resulayn'dan hayatın normale döndüğüne ilişkin bir video paylaşıldı. Videoda dükkanlar açılmış, ekmek fırınları çalışıyor ve halkın sokaklarda rahatça gezebildiği gözüküyor.

Mehmetçik'in kontrol altına aldığı bölgelerde huzur hakim VİDEO

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