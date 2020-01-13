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Tel Abyad'da 12 kilometrelik tünele konteyner oda

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın kırsal alanla kent merkezini birbirine bağlayan bir tüneli daha ortaya çıkarıldı.

AA | 13.01.2020 - 13:22..
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Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ait tünellerden birini daha buldu.

İlçenin batı kırsalından başlayan tünel, Suriye-Türkiye sınırına, kent merkezine ve güneydeki Ayn Arus beldesine uzanıyor.

Tel Abyad'da 12 kilometrelik tünele konteyner oda

GEÇİCİ YAŞAM ALANI

AA'nın görüntülediği tünelde, teröristlerin barınmak için konteynır malzemelerinden odalar yaptığı, elektrik ve su hatları çekerek yerin altını geçici yaşam alanına çevirdiği görüldü.

YPG/PKK, 12 kilometrelik tünele konteyner oda yapmış İZLE

ANİ SALDIRI İÇİN YAPILDI

Teröristlerin, tünelleri Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazdığı anlaşıldı.

Tel Abyad'da 12 kilometrelik tünele konteyner oda

RESULAYN TÜNELDEN GEÇİLMEDİ

Harekat sırasında birçok farklı girişi bulunan tünellerden tespit edilenlerin girişleri uçak ve topçu saldırılarıyla çökertilmişti. Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da çok sayıda tünel bulunmuştu. Sivilleri kendisine kalkan yapan YPG/PKK'nın hastane ve okulların altına kazdığı tünel ve sığınaklar ortaya çıkarılmıştı.

Tel Abyad'da 12 kilometrelik tünele konteyner oda

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