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Tel Abyad’da Arapça ve Kürtçe broşürler dağıtıldı

Barış Pınarı Harekatı’nın 4. gününde TSK, sivillerin zarar görmemesi için uyarı broşürleri dağıttı.

İHA | 12.10.2019 - 16:28..
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Kahraman Mehmetçiğimiz, Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda YPG'li teröristlere inlerini mezara çevirmeye devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı’nın 4. gününde Tel Abyad’da ilerleyişini sürdüren şanlı ordumuz,  sivillerin zarar görmemesi için  aydınlatmak amacıyla Tel Abyad’da Arapça ve Kürtçe yazılı broşürler dağıttı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YANINDA SAVAŞMAYIN"

Broşürde "Terör örgütlerinin kaldığı yerlerde kalmayınız. Terör örgütü PKK/PYD’nin yanında savaşmayın. Barışı sağlamak için buradayız. Yıllarca terör örgütleri yüzünden çok kötü olaylar yaşadık, bizim hedefimiz onlar. Size zarar vermeyeceğiz. Dertlerin, hüzünlerin bitmesi ve bölgeyi terörden temizlemek için çabalıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Tel Abyad’da Arapça ve Kürtçe broşürler dağıtıldı

Tel Abyad’da Arapça ve Kürtçe broşürler dağıtıldı

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