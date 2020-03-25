taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3935
Euro
6.9184
Altın
1603.69
Borsa
90399.76
Gram Altın
331.308
Bitcoin
43109.52

Tel Abyad'da bir inşaatta patlayıcı malzemeleri bulundu

Operasyonda, 760 kilo 550 gram madde ve mühimmat ile patlayıcı düzeneğinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

AA | 25.03.2020 - 10:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde, arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Tel Abyad ilçe merkezinde bulunan inşaat halindeki bir evde arama yapıldı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Aramada; patlayıcı olarak kullanıldığı değerlendirilen 760 kilo 550 gram madde, 1 kilogram amonyum nitrat ile uzaktan kumanda alıcısı, 2 zaman ayarlı devre, 10 basma tip tuzaklı anahtar sistemi, 2 kapsül, 2 el yapımı elektrikli kapsül yapmak için kullanılan kibrit başı eczası, 15 santimetre saniyeli fitil, 1 metre infilaklı fitil, 9 pil, 2 askeri mühimmattan çevrilme el yapımı bomba, 1 el bombası gövdesi ve basma buton kullanılarak hazırlanmış el yapımı bomba, 2 roketatar motoru ve 1 roketatar sevk fişeği, 9 roketatar mühimmatına ait tapa grubu, 2 top mühimmatı, 1 el bombası fünye grubu, parça tesiri için çok sayıda bilye ve rulman parçaları ve 15 bomba yapımında kullanılmaya hazır büyük metal dış kap ele geçirildi.

TÜNEL BULUNDU

Evin zemin katında da 5 metre derinliğinde tünel tespit edildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tel Abyad'da bir inşaatta patlayıcı malzemeleri bulundu

İlginizi Çekebilir
Belçika'da sokaklar çöpten geçilmiyor
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Belçika'da, sokağa bırakılan çöplerin toplanmadığı ve etrafa saçıldığı görüldü.
ABD'de yaşayan Türk, korona nedeniyle hayatını kaybetti
Pensilvanya eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Berrin Güçlen, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Libya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Salgının giderek yayılması sonucu Libya'da, ilk koronavirüs vakası görüldü.
İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 4'e çıktı
İsrail'de bir kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı 1.930'a yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler TBMM'den geçti
411
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maske kayboldu
56
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
İstanbul'da yasağa uymayan 2 dernekte 20 kişi toplandı
94
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
Esper: Koronavirüs ülkede 8-10 haftada gerileyecek
31
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirede korona çıktı
115
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesi bitti
93
ABD'den korona için tazminat talebi
ABD'den korona için tazminat talebi
224
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir