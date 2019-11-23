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Tel Abyad'da bombalı saldırı: 3 ölü

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinde gerçekleşen patlamada, 20 den fazla yaralı Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındı.

AA | 23.11.2019 - 11:41..
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Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, bomba yüklü araç patladı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaşanan olayla ilgili açıklamasında şunlar söylendi: "YPG/PKK, Tel Abyad’ın sanayi bölgesinde sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20’den fazla kişi yaralandı."

Tel Abyad'da bombalı saldırı: 3 ölü

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Patlama sonrası olay yerine Türkiye'den sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakele Devlet Hastanesi'ne getirdi. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından sınır her iki tarafın da güvenlik önemleri, en üst seviyeye çıkarıldı.

Tel Abyad'da bombalı saldırı: 3 ölü

Tel Abyad'da bombalı saldırı: 3 ölü

Tel Abyad'da bombalı saldırı: 3 ölü


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