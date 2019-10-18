Tel Abyad'da cuma namazı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda basına kapalı olarak yabancı basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede öne çıkan kısımlar:

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AB, Suriye'deki anlaşmadan memnun değil

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk yaptığı açıklamda Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmayla beklentilerinin karşılanmadığını ifade etti.