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Tel Abyad'da cuma namazı

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad'da ilçenin Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

AA | 18.10.2019 - 16:21..
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Tel Abyad'da cuma namazı

Türk askeri, Fırat'ın doğusunu temizledi, orada yaşayanlar rahat bir nefes aldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da halk, 5 yıllık YPG/PKK işgalinin sona ermesinin ardından ilk cuma namazı için camilere geldi.

Ezanın okunmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu Tel Abyadlılar, cuma namazını kıldı.

Tel Abyad'da terör tehdidinden uzak ilk cuma namazı İZLE

SİVİLLER İLÇEYE DÖNÜYOR

Tel Abyad, harekatın 5. gününde, 13 Ekim'de kurtarılmış, hemen ardından da geçici olarak ilçeyi terk eden sivillerin dönüşü başlamıştı.

İlçede günlük hayatın tüm unsurlarıyla normale döndüğü, terörün izlerinin hızla silindiği görüntülenmişti.

Tel Abyad'da cuma namazı

Tel Abyad'da cuma namazı

Tel Abyad'da cuma namazı

Tel Abyad'da cuma namazı

Tel Abyad'da cuma namazı

Tel Abyad'da cuma namazı

Tel Abyad'da cuma namazı

Tel Abyad'da cuma namazı

Tel Abyad'da cuma namazı

Tel Abyad'da cuma namazı

Tel Abyad'da cuma namazı

Tel Abyad'da cuma namazı

Tel Abyad'da cuma namazı

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