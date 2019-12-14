Tel Abyad’da dükkanlar ve evler el birliğiyle tamir ediliyor

Suriye’de terör örgütünden geri alınan Tel Abyad’da, terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen mayın ve topçu saldırıları sonucu çok sayıda bina yıkılmış bazı mağazalar kullanılamaz hale gelmişti.

Resmi kaynaklara göre en son gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 10 sivil hayatını kaybetmiş, en az 23 sivil yaralanmış, çevredeki evler ve mağazalar büyük bir zarar görmüştü.

Tel Abyad’da siviller dükkan ve evlerini tamir etti VİDEO

EL BİRLİĞİYLE EVLER VE DÜKKANLAR YENİLENDİ

Teröristlerin saldırıları ile tahrip olan mağazalar ve evler siviller tarafından yenilendi. Suriye Milli Ordusu ve Türk silahlı Kuvvetleri’nin de yardımıyla dükkanlar, yollar, evler yeni görünümüne kavuştu.