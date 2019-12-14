taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8128
Euro
6.4637
Altın
1476.56
Borsa
110476.59
Gram Altın
275.979
Bitcoin
42373.38

Tel Abyad’da dükkanlar ve evler el birliğiyle tamir ediliyor

Siviller hasar gören ev ve dükkanları tamir ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri de onlara destek oldu.

İHA | 14.12.2019 - 15:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Suriye’de terör örgütünden geri alınan Tel Abyad’da, terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen mayın ve topçu saldırıları sonucu çok sayıda bina yıkılmış bazı mağazalar kullanılamaz hale gelmişti.

Resmi kaynaklara göre en son gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 10 sivil hayatını kaybetmiş, en az 23 sivil yaralanmış, çevredeki evler ve mağazalar büyük bir zarar görmüştü.

Tel Abyad’da siviller dükkan ve evlerini tamir etti VİDEO

EL BİRLİĞİYLE EVLER VE DÜKKANLAR YENİLENDİ

Teröristlerin saldırıları ile tahrip olan mağazalar ve evler siviller tarafından yenilendi. Suriye Milli Ordusu ve Türk silahlı Kuvvetleri’nin de yardımıyla dükkanlar, yollar, evler yeni görünümüne kavuştu.

Tel Abyad’da siviller dükkan ve evlerini tamir etti -1

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar kıvırdı

Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar kıvırdı

467
Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk kez fotoğraf paylaştı

124
Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

Bakan Selçuk: Hiçbir ülkede 52 yaşında emekli olan yok

1096
CHP'li belediye üniversitelilere prezervatif dağıttı

CHP'li belediye üniversitelilere prezervatif dağıttı

561
Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi tartışılıyor

585
Tesla, Almanya’daki fabrikasında yılda 500 bin araç üretecek

Tesla, Almanya’daki fabrikasında yılda 500 bin araç üretecek

98
HDP'li vekilden ilçe başkanına teröriste yardım talimatı

HDP'li vekilden ilçe başkanına teröriste yardım talimatı

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir