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Tel Abyad'da hain saldırı: 1 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad şehrinde YPG/PKKlı teröristler bomba yüklü araçla saldırı düzenledi.

DHA | 23.12.2019 - 16:36..
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Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin hain saldırıları sürüyor. Teröristler sivil halka bomba yüklü araçla saldırdı.

Suriye sınırımızda Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad'a bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Saldırı sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tel Abyad Hastanesi'ne götürüldü.

Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 3 yaralı -1

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