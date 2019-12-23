Tel Abyad'da hain saldırı: 1 ölü 3 yaralı

Suriye'de PKK/YPG'li teröristlerin hain saldırıları sürüyor. Teröristler sivil halka bomba yüklü araçla saldırdı.
Suriye sınırımızda Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad'a bağlı Sülük köyünde, terör örgütü PKK/PYD tarafından bomba yüklü araç patlatıldı.
1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI
Saldırı sonrası bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tel Abyad Hastanesi'ne götürüldü.