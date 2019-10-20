taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7922
Euro
6.4721
Altın
1490.58
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.611
Bitcoin
46449.17

Tel Abyad'da Öcalan fotoğrafı çöp oldu

YPG'li teröristlerin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da her yere asılan PKK paçavraları toplandı, Öcalan'ın fotoğrafları çöpe atıldı.

Haber Merkezi | 20.10.2019 - 17:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Tel Abyad'da Öcalan fotoğrafı çöp oldu

Terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Tel Abyad'da, Barış Pınarı Harekatı ile barış ve huzur ortamı sağlandı.

Mehmetçik'in şehir merkezine girmesiyle birlikte hayat normale döndü, insanların yüzü gülmeye başladı.

TERÖRİSTLERDEN ESER KALMADI

Yıllardır YPG'li teröristlerin işgali altındaki Tel Abyad'da büyük bir temizlik yapıldı. Örgütün bayrak dediği paçavralar tek tek toplandı ve imha edildi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da asıldığı yerlerden indirildi ve çöpe atıldı.

Gazeteci Uğur Yıldırım, Tel Abyad'da çöpe atılan Öcalan posterini fotoğrafladı ve o anı ölümsüzleştirdi.

Tel Abyad'da Öcalan fotoğrafı çöp oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

351
Erdoğan'ın başarısı Almanya'nın gündeminde

Erdoğan'ın başarısı Almanya'nın gündeminde

234
Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu

Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu

814
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı

48
Eski eşini ve yanındaki arkadaşını öldürüp intihar etti

Eski eşini ve yanındaki arkadaşını öldürüp intihar etti

190
Türkiye, Kobani ve Münbiç'in boşaltılmasını isteyecek

Türkiye, Kobani ve Münbiç'in boşaltılmasını isteyecek

131
YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor

YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir