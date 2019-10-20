Tel Abyad'da Öcalan fotoğrafı çöp oldu

Terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Tel Abyad'da, Barış Pınarı Harekatı ile barış ve huzur ortamı sağlandı.
Mehmetçik'in şehir merkezine girmesiyle birlikte hayat normale döndü, insanların yüzü gülmeye başladı.
TERÖRİSTLERDEN ESER KALMADI
Yıllardır YPG'li teröristlerin işgali altındaki Tel Abyad'da büyük bir temizlik yapıldı. Örgütün bayrak dediği paçavralar tek tek toplandı ve imha edildi.
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da asıldığı yerlerden indirildi ve çöpe atıldı.
Gazeteci Uğur Yıldırım, Tel Abyad'da çöpe atılan Öcalan posterini fotoğrafladı ve o anı ölümsüzleştirdi.