Tel Abyad'da Öcalan fotoğrafı çöp oldu

Rasulayn’da sıkışıp kalan YPG/PKK’lılar, Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kenti terk ediyor.

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MSB: YPG'li teröristler 22 ihlal gerçekleştirdi

MSB, "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.