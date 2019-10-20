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Tel Abyad'da Türk askeri sağlık gönüllüsü oldu

Hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteği sağlanıyor.

AA | 20.10.2019 - 16:40..
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Kahraman Mehmetçiğimizin Fırat'ın doğusunu YPG'li teröristlerden temizlemek için başlattığı operasyona ara verildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad'da, başta çocuklar olmak üzere sağlık hizmetine ihtiyacı olan hastalara tedavi desteğinin sağlandığı bildirildi.

Tel Abyad'da Türk askeri sağlık gönüllüsü oldu

TÜRK ASKERLERİ YARDIM EDİYOR

Paylaşımda, Türk sağlık ekipleri ile Türk askerlerinin yardımıyla yapılan tedavi desteğine ilişkin görüntü de yer aldı.

Tel Abyad'da hastalara tedavi desteği VİDEO

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