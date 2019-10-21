Tel Abyad'da yaralanan siviller Türkiye'ye getiriliyor

Suriye’de Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Tel Abyad'ın şehir merkezinden kaçan terör örgütü YPG/PKK'nın şehir içerisinde ev, iş yeri ve yollara tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların patlaması sonucu, bölge halkı zarar görüyor.
Öte yandan Tel Abyad Hastanesi, terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.
AKÇAKALE'DEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER
Bir eve tuzaklanan mayın nedeniyle yaralanan Tel Abyadlılar, Akçakale’den Türkiye'ye getirildi. Yaralı siviller, ambulanslarla getirildikleri Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.