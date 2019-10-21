Tel Abyad'da yaralanan siviller Türkiye'ye getiriliyor

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Devlet, vatandaştan 30.2 milyar lira harç toplayacak

Devlet, 2020 Bütçe Kanunu Teklifine göre gelecek yıl, yüzde 53’ünü gayrimenkul alıp satanların ödemesini planlanarak, vatandaştan toplamda 30 milyar 220 milyon 561 bin lira harç toplamayı hedefliyor.