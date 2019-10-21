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Tel Abyad'da yaralanan siviller Türkiye'ye getiriliyor

Terör örgüt YPG'nin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralanan siviller, Tel Abyad'da hastaneler yağmalandığı için Türkiye'ye getiriliyor.

İHA | 21.10.2019 - 08:55..
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Suriye’de Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Tel Abyad'ın şehir merkezinden kaçan terör örgütü YPG/PKK'nın şehir içerisinde ev, iş yeri ve yollara tuzakladığı el yapımı patlayıcı ve mayınların patlaması sonucu, bölge halkı zarar görüyor.

Öte yandan Tel Abyad Hastanesi, terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

AKÇAKALE'DEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER

Bir eve tuzaklanan mayın nedeniyle yaralanan Tel Abyadlılar, Akçakale’den Türkiye'ye getirildi. Yaralı siviller, ambulanslarla getirildikleri Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tel Abyad'da yaralanan siviller Türkiye'ye getiriliyor

Tel Abyad'da yaralanan siviller Türkiye'ye getiriliyor

Tel Abyad'da yaralanan siviller Türkiye'ye getiriliyor

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