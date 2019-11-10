Tel Abyad'da YPG'ye ait mayın deposu bulundu

Bolivya'da devam eden hükümet karşıtı gösterilere polisler de katıldı.

ABD'de işlediği cinayet sebebiyle müebbet hapis cezası alan bir mahkum, kalbi durduktan sonra yeniden hayata döndürüldü. Anlık olarak öldüğü gerekçesiyle tahliyesini isteyen mahkumun kararı onandı.

Yasa dışı göçe karşı bol domuz eti ve alkol sloganıyla bir araya gelen grup, göçmen kampı yakınlarında protesto yaptı.

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Samsunspor-Hacettepe maçında saygı duruşu yapıldı

Samsunspor ile Hacettepe arasında oynanan maç, dakikalar 09.05'i gösterdiğinde hakem tarafından durduruldu. Futbolcular ve tribündeki taraftarlar, ayağa kalkarak Atatürk için saygı duruşunda bulundu.