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Tel Abyad'da YPG'ye ait mayın deposu bulundu

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da PKK/YPG'ye ait mayın depolama ve eğitim tesisi bulunduğu açıklandı.

İHA | 10.11.2019 - 18:27..
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Barış Pınarı Harekatı sonrasında hala devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında, teröristlere ait bir mayın deposu ele geçirildi.

Tel Abyad'ın Sharakrak köyünde bulunan, yüzlerce mayının depolandığı yapının görüntüleri MSB tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürerken, Tel Abyad’ın güneyindeki Sharakrak köyünde örgüte ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu." ifadelerine yer verildi.

Tel Abyad'da YPG'ye ait mayın deposu bulundu

Tel Abyad'da YPG'ye ait mayın deposu bulundu

Tel Abyad'da YPG'ye ait mayın deposu bulundu

Tel Abyad'da YPG'ye ait mayın deposu bulundu

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