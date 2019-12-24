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Silahlı kavgaya müdahale eden bekçi vuruldu

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1 Tel Abyadlı çocuklardan Türkiye’ye mesaj Tel Abyad El Havi ilkokulunda eğitim öğretim gören çocuklar, ülkemize teşekkürler iletti.

2 Ferrari, icradan fiyatının çok altında satışa çıkarıldı 950 bin TL değerindeki üstü açılıp kapanan, Ferrari marka araç yarı fiyatı olan 475 bin TL’ye icradan satışa çıkacak.

3 2018'de yıllık kazancımız 49 bin lira olarak hesaplandı TÜİK, 2018'e ait Kazanç Yapısı Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Eğitim düzeyi artıkça kazanılan pay artıyor. En yüksek yıllık ortalama brüt kazanç ise bilgi ve iletişim ekonomik faaliyet kolunda.

4 Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı Besni ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastanede tedavileri devam ediyor.

5 Fahriye Evcen'den romantik kutlama Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutlu karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten Fahriye Evcen, bu kez eşinin doğum gününü kutladı.

6 Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un nüfusu 500 bini geçmeyecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'un iki yakasına kurulacak şehrin nüfusunun 500 bini geçmeyeceğini açıkladı.