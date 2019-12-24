Büyük bir özveriyle sivil halka zarar vermeden başarıyla hayata geçirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad'da öğrenciler okullarına kavuştu.
ÖĞRENCİLERDEN TÜRKİYE'YE MESAJ
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da eğitim öğretim gören çocukların, ülkemize teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulu'nda eğitim öğretime başlayan Tel Abyad'lı çocuklardan ülkemize teşekkür mesajı var.''
Tel Abyadlı çocuklardan Türkiye’ye mesaj