taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9335
Euro
6.5769
Altın
1556.61
Borsa
123605.72
Gram Altın
297.189
Bitcoin
51404.82

Tel Abyadlıların eve dönüş sevinci

Barış Pınarı Harekatı’yla terörden arındırılan Tel Abyad'a, dönüşler devam ediyor.

İHA | 22.01.2020 - 14:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Büyük bir özveriyle sivil halka zarar vermeden başarıyla hayata geçirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen bölgelere dönüşler başladı.

YPG'nin işgalinden kaçan Tel Abyadlılar, memleketlerine dönmenin sevincini yaşıyor.

Tel Abyadlıların evlerine dönüşleri sürüyor

200 AİLE DAHA DÖNDÜ

Tel Abyad Gümrük Müdür Yardımcısı Velid Heviş, "Dün, 200 ailenin daha dönüşü sağlandı." dedi. Güvenlik birimlerince bölgede asayişin sağlandığını belirten Heviş, Türkiye’ye ve Suriye’nin başka bölgelerine göç etmek zorunda kalanlara evlerine dönmeleri çağrısında bulundu. Altı yıl aradan sonra evine kavuşan Ebu Ahmed de "İnşallah evinden uzaklaşanlar bizler gibi dönebilirler. Türkiye’ye çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Tel Abyadlıların eve dönüş sevinci

Tel Abyadlıların eve dönüş sevinci

İlginizi Çekebilir
Bayburt'ta donan gölün keyfini çıkardılar
Gökçedere Gölü'nün yüzeyi buz tutunca, vatandaş üzerinde yürüyüp fotoğraf çektirdi.
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında cezalar belli oldu
FETÖ'nün 'VIP dinleme' davasında 131 sanığa, 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.
İçişleri Bakanlığı yine dolandırıcılara karşı uyardı
Kendilerini polis/savcı olarak tanıtıp dolandıranlara karşı İçişleri Bakanlığı, kısa mesaj yoluyla vatandaşlara dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Antalya'da kumar baskınında balkondan atladı
Mekana yapılan kumar baskınında panikle 2’nci kattan 1’inci katın balkonuna atlayan şahıs, burada mahsur kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

188
Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

183
Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

215
Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

112
Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

156
Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

74
Fahriye Evcen zam yaptı

Fahriye Evcen zam yaptı

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir