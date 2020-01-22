Tel Abyadlıların eve dönüş sevinci

Büyük bir özveriyle sivil halka zarar vermeden başarıyla hayata geçirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen bölgelere dönüşler başladı.

YPG'nin işgalinden kaçan Tel Abyadlılar, memleketlerine dönmenin sevincini yaşıyor.

Tel Abyadlıların evlerine dönüşleri sürüyor

200 AİLE DAHA DÖNDÜ

Tel Abyad Gümrük Müdür Yardımcısı Velid Heviş, "Dün, 200 ailenin daha dönüşü sağlandı." dedi. Güvenlik birimlerince bölgede asayişin sağlandığını belirten Heviş, Türkiye’ye ve Suriye’nin başka bölgelerine göç etmek zorunda kalanlara evlerine dönmeleri çağrısında bulundu. Altı yıl aradan sonra evine kavuşan Ebu Ahmed de "İnşallah evinden uzaklaşanlar bizler gibi dönebilirler. Türkiye’ye çok teşekkür ederim." diye konuştu.