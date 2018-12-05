taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.425
Euro
6.1509
Altın
1234.71
Borsa
93047.56
Gram Altın
215.74

Tel Aviv'de 30 bin kişilik kadına şiddet protestosu

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, çoğunluğu kadınlardan oluşan yaklaşık 30 bin kişi, kadına yönelik şiddeti protesto için etkinlik düzenledi.

AA | 05.12.2018 - 09:05..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

Ülkedeki yerel basında verilen bilgiye göre; İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, ülkede yaşanan kadına yönelik şiddet, çoğunluğu kadınlardan oluşan 30 bin kişi tarafından protesto edildi.

Yedeot Ahranot gazetesine göre, gösteride protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Protestoya binlerce Filistinli kadının da katıldığı ifade ediliyor.

ARAP KADINLAR DA ŞİDDETE MARUZ KALIYOR

İnsan hakları örgütlerine göre, İsrail'de yaşayan Arap kadınlar çeşitli şekillerde şiddete maruz kalıyor. Sivil toplum örgütü Katar Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Cemiyeti'ne göre, 2018'in başından bu yana İsrail'de öldürülen 24 kadının yarısı ülkede yaşayan Arap toplumundan.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Theresa May'e Brexit oylaması öncesi ilk darbe

Theresa May'e Brexit oylaması öncesi ilk darbe

7
CHP'nin cezası onanan HDP'lilere üzüntüsü

CHP'nin cezası onanan HDP'lilere üzüntüsü

59
Berkay Şahin ikinci kez baba oluyor

Berkay Şahin ikinci kez baba oluyor

9
ABD'de Salmonella salgını yayılıyor

ABD'de Salmonella salgını yayılıyor

22
Balkondan atlayan kadını kurtaran polislere ödül

Balkondan atlayan kadını kurtaran polislere ödül

23
Alman Suudilere silah satmama sözünü tutmadı

Alman Suudilere silah satmama sözünü tutmadı

16
Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir