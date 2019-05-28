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Tel çitlere eli saplanan çocuğa itfaiye yardım etti

Aksaray'da okulun bahçe duvarı kenarında oyun oynarken, eli tel çitlere saplanan 10 yaşındaki Cuma Üşenmez, itfaiye ekibince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

DHA | 28.05.2019 - 13:21..
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Bahçe duvarı kenarında oyun oynayan, 4'üncü sınıf öğrencisi Cuma Üşenmez'in eli, tel çitlere saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üşenmez, itfaiye görevlilerinin çitleri kesmesi sonucu kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Üşenmez, itfaiyecilerin çalışması sırasında "Öğretmeni çağırın" diyerek, gözyaşı döktü. Sağlık görevlilerince ambulansa alınan Üşenmez, hastaneye kaldırıldı. Elinde kalan çit parçası da hastanede çıkarılan Cuma Üşenmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Tel çitlere eli saplanan çocuğa itfaiye yardım etti

Tel çitlere eli saplanan çocuğa itfaiye yardım etti

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