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Tel örgülerine tırmanıp yolun karşısına geçti

Denizli'de, yaya geçidi kullanmayan gencin kendin canını tehlikeye attığı anlar kamera ile görüntülendi.

İHA | 31.12.2019 - 11:04..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir genç yaya geçidi kullanmak yerine, 1,5 metre yüksekliğindeki tel örgülerden atlayarak canını hiçe saydı.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Gencin kendi canı ile birlikte başkaların da canını tehlikeye attığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bölge sakinleri ise karşıdan karşıya geçmek için yaklaşık 500 metre yürünmesi gerektiğini ve daha sonra karşıya geçilebileceğini belirterek bu tür olayların sıklıkla yaşandığına dikkat çektiler.

Yaya yolun karşısına geçmek için canını hiçe saydı

Tel örgülerine tırmanıp yolun karşısına geçti

Tel örgülerine tırmanıp yolun karşısına geçti

Tel örgülerine tırmanıp yolun karşısına geçti

Tel örgülerine tırmanıp yolun karşısına geçti

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