Tel Rıfat’ta 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi üzerine 6 teröristin etkisiz hale getirilmesi için operasyon gerçekleştirildiğini ve 2'si yönetici olmak üzere 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TOPLANTI HALİNDEYDİLER

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.