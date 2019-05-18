Tel Rıfat'ta PKK'ya anında karşılık verildi

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi.
ATEŞ DESTEK VASITALARI İLE KARŞILIK VERİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce saldırı ve taciz ateşi gerçekleştirildiği belirtildi. Bilgilendirmede, teröristlere bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığın verildiği ifade edildi.