Türkiye Avrpua'nın en genç nüfusuna sahip

Çin'in güneydoğu sahilinde yer alan Fujian eyaletinde günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağış sonucu oluşan sel felaketinden en az 12 bin kişinin etkilendiği açıklandı.

Çin'de felaket: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Süper Lig'de şampiyonu belirleyecek mücadelede Galatasaray'dan 2, Başakşehir'den ise 3 futbolcu forma giyemeyecek. Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Tel Rıfat'ta PKK'ya anında karşılık verildi

Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı ve taciz ateşlerine asker kayıtsız kalmadı. Operasyon sürüyor.