taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Tel Rıfat'ta PKK'ya anında karşılık verildi

Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı ve taciz ateşlerine asker kayıtsız kalmadı. Operasyon sürüyor.

AA | 18.05.2019 - 13:49..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görev yapan güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

ATEŞ DESTEK VASITALARI İLE KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde görevli güvenlik güçlerine Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerce saldırı ve taciz ateşi gerçekleştirildiği belirtildi. Bilgilendirmede, teröristlere bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığın verildiği ifade edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

402
Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

78
Canan Kaftancıoğlu, Murat Boz'un bağış yaptığını doğruladı

Canan Kaftancıoğlu, Murat Boz'un bağış yaptığını doğruladı

477
Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

73
Liselerde ders sayısı düşürülüyor

Liselerde ders sayısı düşürülüyor

128
Temel Karamollaoğlu genel merkez binası için para istedi

Temel Karamollaoğlu genel merkez binası için para istedi

484
Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

Diyarbakır'da teröristlerin kış sığınaklarına operasyon

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir