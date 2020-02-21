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Telabyad Hastanesi'nde kreş açıldı

Suriye halkına sağlık hizmeti veren Telabyad Hastanesi'nde, çalışan personele yönelik 20 çocuk kapasiteli kreşin açılışını Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş yaptı.

İHA | 21.02.2020 - 13:39..
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Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Telabyad'da Türkiye tarafından bir kreş açıldı.

Suriye halkına sağlık hizmeti veren Telabyad Hastanesi'nde, çalışan personele yönelik yapılan kreşin 20 çocuk kapasiteli olduğu belirtildi.

AÇILIŞI İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YAPTI

Kreşin açılış törenine Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Suriye Görev Gücü Başkanlığı (SGG) yöneticileri, Telabyad Hastanesi yönetimi, Suriye Yerel Meclisi Başkan ve üyeleri ile hastane çalışanları katıldı.

Telabyad Hastanesinde kreş açıldı

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ ORTAM

Yerel Meclis ve Suriyeli hastane personeli Türkiye'nin sunduğu hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini belirtti. İlk defa kurum çalışanlarına yönelik bir kreş hizmetine şahit olduklarını belirten hastane çalışanları, çocuklarının hem güvenli bir ortamda eğitim alacaklarını hem de yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı bulacaklarını dile getirdi.

Telabyad Hastanesi'nde kreş açıldı

Telabyad Hastanesi'nde kreş açıldı

Telabyad Hastanesi'nde kreş açıldı

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