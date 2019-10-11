Telabyad'da terör hedefleri ateş altında

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, bölgeden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
Havadan başlayan harekat, dün akşam saatlerinde kara birliklerinin üç koldan sınırı geçmesiyle devam etti.
Tel Abyad'daki terör hedefleri ateş altına alındı. VİDEO
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin hemen karşısındaki YPG/PKK kontrolünde olan Telabyat kendindeki hedefler topçu atışlarıyla vuruldu.
Bölgeden gelen görüntülerde obüs topları ve çok namlulu roketatarlarla vurulan hedeflerden dumanlar yükseldiği görülüyor.
Telabyad'a top atışları devam ediyor. VİDEO
Akçakale'den yapılan atışların görüntülerinin de geldiği bölgede hedefler yok edilmeye devam ediliyor.