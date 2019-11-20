Tel Abyadlıların eve dönüş sevinci

Büyük bir özveriyle sivil halka zarar vermeden başarıyla hayata geçirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen bölgelere dönüşler başladı.

BÖLGE GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekat sonrasında giriştiği arama-tarama faaliyetleriyle, teröristlerin arkalarında bıraktığı bombalı tuzaklar bir bir imha ediliyor.

Güvenlik önlemleri ve temizlik faaliyetleri dışında, bölge halkının eski normal günlerine dönmesi için de hızlandırılan çalışmalar sonrası, teröristlerden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli göçmenler de geri dönmekte tereddüt yaşamıyor.

OTOBÜSTEN İNİP TOPRAĞI ÖPTÜ

Yıllardır terör örgütlerinin işgali nedeniyle topraklarından ayrı yaşayan Suriyeliler, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad'taki evlerine dönmenin sevincini yaşıyor.

Otobüslerle Tel Abyad'a gelen Suriyelilerin, araçtan iner inmez diz çöküp toprağı öpmeleri dikkat çekti. Büyük mutluluk yaşayan göçmenler, bölgede yaşayan yakınlarıyla kucaklaştı.