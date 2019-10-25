Telabyad’ta bombalı araç saldırısında 1 kişi öldü

Barış Pınarı Harekatı'nda kontrolün sağlandığı şehirlerden biri olan Telabyad'ta teröristlerce daha önceden tuzaklanan bomba yüklü araç patladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Telabyad'ın Hamam El Türkmen Köyünde YPG/PKK'lı teröristlerin kaçarken tuzakladığı bombalı aracın patlaması sonucu, 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

YARALILAR TÜRKİYE TARAFINA GETİRİLDİ

Patlama nedeniyle Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden çok sayıda ambulans ve umke ekibi sevk edildi. Telabyad’tan alınan yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.