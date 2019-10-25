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Telabyad’ta bombalı araç saldırısında 1 kişi öldü

Suriye’nin Telabyad şehrinde YPG'li teröristlerin tuzakladığı bomba yüklü araç patladı.

İHA | 25.10.2019 - 18:39..
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Barış Pınarı Harekatı'nda kontrolün sağlandığı şehirlerden biri olan Telabyad'ta teröristlerce daha önceden tuzaklanan bomba yüklü araç patladı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Telabyad'ın Hamam El Türkmen Köyünde YPG/PKK'lı teröristlerin kaçarken tuzakladığı bombalı aracın patlaması sonucu, 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

YARALILAR TÜRKİYE TARAFINA GETİRİLDİ

Patlama nedeniyle Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden çok sayıda ambulans ve umke ekibi sevk edildi. Telabyad’tan alınan yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

Telabyad’ta bombalı araç saldırısında 1 kişi öldü

Telabyad’ta bombalı araç saldırısında 1 kişi öldü

Telabyad’ta bombalı araç saldırısında 1 kişi öldü

Telabyad’ta bombalı araç saldırısında 1 kişi öldü

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