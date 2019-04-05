Denizli Merkezezefendi ilçesi Altındere mahallesinde köyde tek başına yaşayan, iki ineği sayesinde geçimini sağlayan 70 yaşındaki Sabiha Özel, dün ölen ineğinin arkasından halen gözyaşı döküyor.

BAŞINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Mahallede ahırının yanındaki tek göz odada tek başına yaşamını idame ettirmeye çalışan Özel’in dün 2 ineğinden birisi otlamak için yayıldığı bölgede uçurumdan düşerek telef oldu. ‘Sarıkız’ ismini verdiği ineğinin uçurumdan düştükten sonra kanlar içinde kalması sonrası başına oturarak gözyaşı döküp, feryat eden ve çevresindekilerden yardım isteyen yaşlı kadın ineğinin 5-10 dakika içerisinde can verdiği o anları çaresizlik içinde izledi.

Telef olan ineği için gözyaşı döken Sabiha Nine VİDEO

"AĞLADIM AMA YOK ÇAREM"

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından ağlamaya başladığını ve acısına hakim olamadığını dile getiren Özel, ineğinin ölümü ile birlikte hem giden ekmek parasına hem de buzağısının yetim kaldığına üzüldüğünü söyledi. Özel, "İneğimi bahçe kenarında yaydım geliyordum, akşam üstü hayvanları birlikte yaydığım muhtarın anasından ayrıldım, dönmek için yola çıktım. Ben arkadan geliyordum inek önden gidiyordu ve aniden yiyecek bulmak için uçurumun oraya gitti. Hayvan oradan bir anda aşağı düştü. Diğer hayvanı bıraktım aşağı indim. Ayakları ve boynuzu kırılmış, kan içinde kalmış gördüm. Ağladım, ağladım ama yok çarem. Tek geçim kaynağım onlardı, bir şeyim yok. 3 ayda bir devlet para veriyordu onunla da yem alıyordum" dedi.

"SANA BİR İNEK ALINSIN MI?"

Gözü yaşlı kadın ineğinin telef olmasına en çok buzağısı anasız, yetim kaldığı için de üzüldüğünü anımsatarak, ‘sana bir inek alınsın mı?’ sorusuna ise büyük bir alçakgönüllük ile ‘siz bilirsiniz‘ yanıtını verdi.

HAYIRSEVERLER YARDIMINA KOŞTU

Yaşanan olay sonrası mahalle sakinleri ile kardeşleri çocuğu ve eşi olmayan, dünden bu yana da sürekli gözyaşı döken yaşlı kadını teselli etmeye çalışıyor. Hayırseveler de kadın için yardım kampanyası başlatıp destek vereceklerini duyurdu.