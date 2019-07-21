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Telefon çekmediği için vatandaş cami minaresine çıkıyor

İlçe merkezine uzak olan bölgede GSM operatörleri çekmediği için halk çözümü cami minaresinde buldu.

İHA | 21.07.2019 - 09:34..
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İzmir’in Kiraz ilçesinde Saçlı ve Karabağ mahallelerinde yaşayan halk telefon çekmediği için çareyi minarenin üst şerefesine çıkmakta buldu.

GSM operatörlerine ve yetkililere seslenen vatandaşlar, bölgede baz istasyonlarının yetersiz olduğunu söyledi.

CAMİ MİNARESİNE ÇIKIYORLAR

Bozdağlar’ın eteklerinde bulunan Saçlı ve Karabağ mahallelerinde vatandaşlar telefon çekmediği için minareye çıkmaya devam ediyor.

Telefon çekmediği için vatandaş cami minaresine çıkıyor

YIL OLMUŞ 2019

İki mahallenin ortak camisinin minaresi dışında telefon çeken bir nokta olmadığını dile getiren vatandaşlar, 3G ve 4,5 G’nin ardından 5G’nin gündemde olduğu 2019 yılında halen telefon çekmeme sorunuyla pençeleştiklerini aktardılar.

Telefon çekmediği için vatandaş cami minaresine çıkıyor

Saçlı Mahallesi Muhtarı Hulusi Çetin, Kiraz ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olmalarına karşın bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle telefonların çekmeme sorunuyla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

İNTERNETE GİRMEK MÜMKÜN DEĞİL

Küçük Menderes Nehri’nin doğduğu vadi yakınlarında olan mahallede telefon konuşmalarının sık sık kesildiğini internete girmenin ise mümkün olmadığını dile getiren Çetin, “Bugün köyümüzde gençler internete sadece kooperatifin oradan girebiliyor. O da kooperatifteki internet modemi sayesinde. Bunun dışında telefon doğru düzgün çekmiyor. Telefon çekmediği için çoğu zaman minareye çıkmak durumundayız. Herkesin minareye çıkma gibi bir şansı da yok. İnternetten de mahrumuz. Acil bir durum olsa ne yapacağız? Bu konuda devletimizin ve siyasilerimizin çözüm bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Telefon çekmediği için vatandaş cami minaresine çıkıyor

‘5G OLMASA DA OLUR BİZ 3G’YE BİLE RAZIYIZ’

Minarede bile telefonda sağlıklı iletişimin zor olduğunu aktaran mahalle sakinlerinden Bilal Yağcı, “Halimiz ortada. Kimi firmanın telefon hattı minarede bile çekmiyor. Televizyonda görüyoruz. 5G’ye geçilecek diye. Biz 3G’ye bile razıyız. Çünkü o bile hiç bu bölgeye gelmedi. Evet mahallelerimiz vadi gibi bir bölgede ama bunun bir çözümü olmalı. Telefon dahi çekmezken internet de bizim için hayal. Minareden başka telefonda karşı tarafın sesini doğru düzgün duyabildiğimiz bir yer yok. GSM firmaları buraya gelip inceleme yapsınlar. Yetkililerimiz de gelip halimizi görsünler. Kiraz’a çok yakın olmamıza rağmen telefonla Kiraz’daki yakınımıza ulaşamıyoruz” dedi.

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