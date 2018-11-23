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Telefon dolandırıcıları 60 bin TL ile yakalandılar

Balıkesir ve ilçelerinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran şahıslar çaldıkları parayla suçüstü yakalandı.

İHA | 23.11.2018 - 09:09..
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran üç kişiyi yakaladı.

TAKİBE ALINDILAR

Balıkesir'e 34 TP 0360 plakalı araçla geldikleri tespit edilen M.S.D., A.G., ve F.A. isimli şahıslar üç gün boyunca takibe alındı.

Telefon dolandırıcıları 60 bin TL ile yakalandılar

60 BİN TL DOLANDIRDILAR

İl merkezi, Edremit ve Savaştepe ilçelerine giden şahıslar son olarak gittikleri Gönen ilçesinde bir vatandaşı 60 bin TL dolandırdılar. Şahısları takip eden ekipler 3 kişiyi Bandırma'da yanlarında bulunan 60 bin TL para ile yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Telefon dolandırıcıları 60 bin TL ile yakalandılar

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