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Telefon dolandırıcıları bu kez polis memuruna denk geldi

Konya'da telefon dolandırıcısı olan 2 kişi, dolandırmaya çalıştıkları kişi polis memuru çıkınca kısa sürede yakayı ele verdi.

DHA | 07.01.2020 - 09:39..
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Velid Ayaka ile Yakup Aslan, telefonla aradığı kişiye kendini komiser olarak tanıtıp, terör örgütü FETÖ tarafından hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

DOLANDIRMAYA ÇALIŞTIKLARI KİŞİ POLİS ÇIKTI

Aranan kişi polis memuru olunca, dolandırılmak istendiğini anlayıp, hesabında yüklü miktarda parasının olduğunu belirtip ne yapması gerektiğini sordu. Velid Ayaka da verdiği adrese parayı getirmesini istedi.

Polis memuru, diğer mesai arkadaşlarına durumu bildirdi. Verilen adrese giden polis memuru içinde kağıt olan poşeti, belirtilen yere bıraktı.

Telefon dolandırıcıları bu kez polis memuruna denk geldi

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Para sandıkları poşeti almaya gelen iki dolandırıcı, pusu kuran diğer polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Çeşitli suçlardan daha önce poliste kayıtları olan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarka cezaevine gönderildi.

Telefon dolandırıcıları bu kez polis memuruna denk geldi

Telefon dolandırıcıları bu kez polis memuruna denk geldi


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