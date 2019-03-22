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Telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama

Antalya başta olmak üzere farklı illerde kendilerini asker ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İHA | 22.03.2019 - 21:57..
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Edinilen bilgiye göre, Antalya başta olmak üzere birçok ilde son zamanlarda meydana gelen telefon dolandırıcılığı olaylarında birçok vatandaşın mağdur edildiği bilgisini alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Serik ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Serik ilçesinde bir dizi operasyon düzenledi.

ORGANİZE ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Yurt dışında bulunan organize suç örgütü liderlerinin Türkiye’de birçok vatandaşın kimlik bilgilerini ele geçirerek bu bilgilerden ev telefonlarını arayarak kendilerini asker ve polis olarak tanıttıkları, son olarak Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde bir vatandaşı telefon ile arayarak kendisini jandarma olarak tanıtıp şahsın evinde bulunan altınları kendilerine teslim etmesini istedikleri istihbaratına ulaşıldı.

İki şüpheli daha önceden belirledikleri parola ile ev sahibini ikna edip evinde bulundurduğu altınları tescil ettirmek amacıyla alarak olay yerinden kaçtı. Olaydan sonra yapılan araştırmada şahıslardan birinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde oturduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyon sonucu şahsın evinde yapılan aramada dolandırıcılıktan elde ettikleri 20 bin lira ile bir miktar altın ele geçirildi. Altınların bir miktarını da kuyumcuya bozdurarak nakit paraya çevirdikleri öğrenildi. Olay sonrası dolandırıcıların, dolandırdıkları paranın bir kısmını organize suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen şahsa banka ile havale ettikleri, bir kısmını da kendi aralarında paylaştıkları tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Adına para havale edilen Gürcistan uyruklu çete lideri İ.G. Artvin ili Hopa ilçesinde parayı bankamatikten çekmeye çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. Jandarma olayla ilgili olarak Antalya’da H.A. ve B.Ş. ile altınları satın alan kuyumcu S.Ö., Artvin ilinde de Gürcistan uyruklu çete lideri İ.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.A., B.Ş. ve S.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürcistan uyruklu çete lideri olduğu iddia edilen İ.G. ise Artvin ilinde gözaltında olduğu bildirildi. Toplam dolandırıldığı belirtilen 75 bin TL değerindeki altının 60 bin liralık bölümünün jandarma tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G., H.A. ve B.Ş. tutuklanırken kuyumcu S.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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