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Telefon dolandırıcısı 2 ay sonra yakalandı

Çorum ve Kırşehir'de kendisini savcı olarak tanıtan ve vatandaşları dolandıran zanlı, 2 aylık takibin ardından yakayı ele verdi.

İHA | 19.11.2019 - 15:48..
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Telefonla Kırşehir'de yaşayan G.T., ve A.R.T. çiftini arayıp kendini savcı olarak tanıtan kişi, banka hesaplarının terör örgütü "PKK ve FETÖ" üyeleri tarafından ele geçirildiğini, polisin operasyon düzenleyerek evdeki değerli eşyalarına el koyacağını söyledi.

Telefon dolandırıcısı 2 ay sonra yakalandı

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yaşlı çift, durumu polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgede güvenlik kameralarını inceledi.

ZANLI TUTUKLANDI

Şüpheli A.T., polis tarafından tespit edildikten sonra yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonrası Kırıkkale ve Kırşehir il emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla otobüs terminalinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Telefon dolandırıcısı 2 ay sonra yakalandı

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