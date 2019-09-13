Telefon dolandırıcısı yakalandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan Siliva Velikova Can'ı (61) telefonla arayan bir kişi kendisini savcı olarak tanıttı.

Kendisini savcı olarak tanıtan kişi, "Hesabınızın terör örgütüyle bağlantısı çıktı. Hesabınızı güvence altına alacağız ve paranızı iade edeceğiz" diyerek bankada bulunan parasını çekip verdiği hesaba göndermesini istedi.

BANKAYA KOŞTU

Banka şubesini giden Can, görevliye 270 bin lirasını başka hesaba havale etmek istediğini söyledi. Can'ın telaşlı halinden şüphelenen banka görevlisi, hesap hareketlerine şerh düşerek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

EVİNE BASKIN

Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Siliva Velikova Can'a ulaşarak, ifadesine başvurdu. Can'ın ifadesinin ardından kapsamlı çalışma başlatan jandarma, dolandırıcılık şüphelisinin G.A., olduğunu ve İstanbul Esenyurt'ta oturduğunu belirledi. Ekipler şüpheliyi Esenyurt'taki evinde sabaha karşı yakalayıp, Marmara Ereğlisi'ne getirdi.

G.A., ifadesinde, farklı tarihlerde Tekirdağ'da yaşayan R.A., adlı kadını telefonla tehdit ederek, 69 bin lirasını aldıklarını itiraf etti. Şüpheli, dolandırıcılık yaparken kendisine yardım eden bir kişinin de adını jandarma ekiplerine verdi. Jandarma bu kişiyi arama çalışmalarına başlarken, şüpheli G.A. ise adliyeye sevk edildi. G.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





