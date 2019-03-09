Telefon dolandırıcısına 1 yıl hapis cezası

2016 yılında, kendisini Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olarak tanıtan Y.Y.Y, E.E. isimli kadını arayarak, annesinin kimliğinin bir canlı bomba eyleminde bulunduğunu söyleyerek, verdiği hesap numarasına 2 bin 700 TL para yatırılmasını istedi. Panikle bankaya giden E.E. ve annesi E.E., verilen hesap numarasına söylenilen miktarda parayı yatırdı.

İKİ KADINI DOLANDIRDILAR

Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan iki kadın, durumu İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek şikayetçi oldu. Yapılan inceleme ve tetkikler sonrası, iki kadını dolandıran kişinin Y.Y.Y. olduğu bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan Y.Y.Y. hakkında savcılık tarafından, dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Y.Y.Y., İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen sanığı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına mahkum etti.