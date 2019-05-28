taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0587
Euro
6.7852
Altın
1284.79
Borsa
87212.22
Gram Altın
250.495

Telefon kaçakçılarına ağır darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Rusya'dan Türkiye'ye kaçak cep telefonu getirecek şahsı, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

İHA | 28.05.2019 - 11:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Rusya’dan Türkiye’ye çok sayıda cep telefonu, cep telefonu aksamı ve elektronik eşya getirileceği bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Programı üzerinden analiz edildi.

Yapılan analizler sonunda, Dubai aktarmalı olarak Moskova’dan Türkiye’ye gelecek olan bir Rus vatandaşı incelemeye alındı. Söz konusu şahıs, İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından takibe alındı.

İstanbul Havalimanı’nda kaçak cep telefonu operasyonu VİDEO

Telefon kaçakçılarına ağır darbe

KAÇARKEN YAKALANDI

Şahsın valizlerinde yapılan x-ray taramasında, çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit edildi. Valizler denetimli olarak gelen yolcu salonuna sevk edilirken şüpheli yolcu, gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattan çıkıp gümrük kontrol noktasına geçtikten sonra Türkiye’ye giriş yapmak üzereyken durduruldu.

Telefon kaçakçılarına ağır darbe

8 MİLYON 838 BİN 672 LİRA DEĞERİNDE

Söz konusu valizlerde yapılan sayım ve tespitte, son teknoloji ürünü ve piyasada en yüksek fiyattan alıcı bulan 688 adet cep telefonu, 399 adet akıllı kol saati ve 450 adet kablosuz cep telefonu kulaklığı ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonları ve aksesuarlarının gümrüklenmiş değerinin 8 milyon 838 bin 672 lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediliyor.

Telefon kaçakçılarına ağır darbe

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

467
CHP erken terhise karşı çıktı

CHP erken terhise karşı çıktı

196
Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

84
Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

163
Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

18
Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

332
ABD silah ambargosunu kaldırmayı planlıyor

ABD silah ambargosunu kaldırmayı planlıyor

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir