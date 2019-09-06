Telefon satan esnafa batarya dayağı

İstanbul Sultanbeyli'de bir telefon bayisine arızalanan cihazını getiren bir kişi, telefon bayisi işleten Adem Sarıoğlu’nun dükkanına iki gün sonra bir daha geldi.

Şahıs, dükkan sahibini telefonunun bataryasını çalmakla suçladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Şahıslar ile dükkan sahibi arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saldırgan şahıslar dükkan sahibini darbetmeye başladı. O sırada çevredeki esnaf araya girerek, şahısları durdurmaya çalıştı. Kavganın son bulmasıyla şahıslar, oradan ayrıldı.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan kavgada telefon bayisi işleten Adem Sarıoğlu’nun kaşı açıldı ve yüzünde morluklar meydana geldi. Darp mağduru esnaf, polise giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Bir batarya nedeniyle dayak yediğini söyleyen Adem Sarıoğlu, “Kaşımızda yaralanma var, dikişler var, parmağımızda incinme var. Hiçbir suçumuz olmadığı halde bizi bu hale getirdiler. Ondan sonra kaçtılar.” diye konuştu.