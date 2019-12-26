Telefon sipariş ettiler, kargoyu açtıklarında şok oldular

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Hüseyin Gültekin ve Meltem Gültekin çifti, kayıp eşya bürosundan 3 bin liralık telefonun indirime gittiği mesajını aldı.

Mesaj üzerine söz konusu internet adresine giren çift, 3 bin liralık iki telefonu 349 TL olarak sipariş ettiler.

KUTUDAN BİTKİ ÇAYI VE SOLÜSYON ÇIKTI

Kargoyu teslim alan çift heyecanla paketi açtı ve gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Paketten iki telefon yerine bitki çayı ve solüsyon çıktığı öğrenildi.

Dolandırıldıklarını anlayan çift, ihale ile telefon aldıkları için bu mesajın doğru olduğuna inandıklarını belirtti.

''BUNDAN SONRA VATANDAŞLAR BÖYLE MESAJ VE ARAMALARA İNANMASINLAR''

Hüseyin Gültekin, konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ifade ederek, "Biz bu mesaja inandık 349 liramız gitti. Bundan sonra vatandaşlar böyle mesaj ve aramalara inanmasınlar daha dikkatli olsunlar." dedi.