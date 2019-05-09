Görüntülerde, küçük bir çocuğun elindeki telefonla oynarken etrafına dikkat etmediği ve kendi ailesi yerine başka bir adamın koluna girerek yürümeye devam ettiği görülüyor.

TELEFONUNDAN GÖZÜNÜ AYIRMAYAN ÇOCUK BABALARI KARIŞTIRDI

Bir süre durumu fark etmeden koluna girdiği adamla yürümeye devam eden çocuk, kafasını kaldırdığında büyük bir şaşkınlık yaşadı ve koşarak ailesinin yanına döndü.

Küçük çocuğun dalgınlığı, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Çin'de telefona dalan çocuk babaları karıştırdı



