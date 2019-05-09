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Telefona dalan çocuk babaları karıştırdı

Çin'de elindeki telefonla oynamaya dalan bir çocuk, kendi babası zannederek başka bir adamın koluna girdi ve bir süre yürümeye devam etti.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 12:24..
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Görüntülerde, küçük bir çocuğun elindeki telefonla oynarken etrafına dikkat etmediği ve kendi ailesi yerine başka bir adamın koluna girerek yürümeye devam ettiği görülüyor.

TELEFONUNDAN GÖZÜNÜ AYIRMAYAN ÇOCUK BABALARI KARIŞTIRDI

Bir süre durumu fark etmeden koluna girdiği adamla yürümeye devam eden çocuk, kafasını kaldırdığında büyük bir şaşkınlık yaşadı ve koşarak ailesinin yanına döndü.

Küçük çocuğun dalgınlığı, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Çin'de telefona dalan çocuk babaları karıştırdı

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Telefona dalan çocuk babaları karıştırdı

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