Telefonda 'Emniyet müdürüyüm' diyen dolandırıcı yakalandı

Aynı ağırlıkta fakat çok farklı görünen insanlar bir arada… Vücudunuzda harika sonuçlar elde etmek için kendinizi aç bırakmanıza gerek yok.

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Geçmişten günümüze Türk Kahvesi

Türkiye’de yetiştirilmeyen bir ürün olsa da pişirme yöntemiyle dünyaya namını salmış bir lezzet olarak mutfak kültürümüzde önemli bir yer tutan “Türk Kahvesi”nin kökenini sizler için araştırdık.