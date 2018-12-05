Telefonda 'Emniyet müdürüyüm' diyen dolandırıcı yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Saray Mahallesi'nde oturan B.P.'yi dün sabah saatlerinde telefonla arayan kişi, kendisini "Emniyet müdürüyüm" diye tanıttı.
"PAROLA VATAN DEYİNCE KAPIYI AÇARSIN"
Dolandırıcı, B.P.'ye, babasının kimlik bilgilerinin kuyumcu soygununda geçtiğini, evlerindeki ziynet eşyalarını kısa süreliğine alacaklarını ve suçsuz oldukları ortaya çıkınca geri vereceklerini söyledi. Dolandırıcının, "Biraz sonra kapıya bir polis memuru gelecek. 'Parola vatan' deyince kapıyı açarsın" demesinden şüphelenen B.P., polise haber verdi.
POLİS DOLANDIRICIYI BEKLEDİ
İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.P.'nin evinde önlem alarak, dolandırıcıyı beklemeye başladı. Bir süre sonra eve gelen dolandırıcı, polis ekiplerince yakalandı. Dolandırıcının Davut K. olduğu belirlendi. Bu sırada dışarıda 07 MBF 20 plakalı otomobilde gözcülük yaptığı saptanan Murat Y.'nin ise olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davut K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Murat Y.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.