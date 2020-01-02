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Telefonda tartıştığı eski eşinin evini yaktı

Kağıthane'de, önce telefonla arayıp tehdit ettiği eski eşinin evinin kapı ve penceresine benzin dökerek yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

DHA | 02.01.2020 - 17:12..
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Ruşen Ç.(49) adlı kişi, dün saat 16.00 sıralarında, telefonla arayarak tehdit ettiği eski eşinin Yeşilce Mahallesi'ndeki evine elinde yarım bidon benzinle gitti.

KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ

Alkollü olduğu öne sürülen Ruşen Ç.'nin, elinde taşıdığı bidondaki benzini, kapı ve pencereye döküp ateşe verdikten sonra oradan ayrıldığı iddia edildi. Yangının, içeriye ulaşmadan kendiliğinden söndüğü öğrenildi.

EVİNE DÖNERKEN YAKALANDI

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, Ruşen Ç.'nin eski eşini sürekli rahatsız ettiği, ancak kadının şikayetçi olmadığını ve telefonla tehdit ettikten sonra evi yakmaya çalıştığını belirledi. Ruşen Ç., olayı gerçekleştirdikten sonra Sarıyer, Ayazağa'daki evine girerken yakalayarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk eden Ruşen Ç., mahkemece 'Silahlı tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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