taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4845
Euro
6.2315
Altın
1286.71
Borsa
88477.99
Gram Altın
227.201

Telefonla konuşabilmek için yüksek yerlere çıkıyorlar

Telefonla konuşmak isteyen Manisalılar, çekmeyen şebeke nedeniyle mahalledeki cami minaresi, ağaç, çatı ve otomobil gibi yüksek bir noktaya çıkarak görüşme yapmaya çalışıyor.

İHA | 03.01.2019 - 16:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Manisa’nın Yunusemre ilçesi, Yuntdağ bölgesine bağlı kırsal mahallerinden biri olan Karakılınçlı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, telefonla görüşebilmek için yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor.

Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki 500 hanelik mahallede yaşayan vatandaşların, tek derdi telefonla görüşememek. Baz istasyonunun olmaması sebebiyle hiçbir GSM operatörü şebekesinin çekmediği mahallede, telefonla görüşmek isteyenler cami minaresi, ağaç, çatı ve otomobil üzerine çıkarak, şebekenin çekmesini bekliyor.

Soğuk havaya aldırış etmeden yüksek yerlerde gezen vatandaşlar, performansları ile cambazları aratmıyor. Yıllardır telefon sıkıntısı yaşadıklarını ve defalarca ilgili kurumlara müracaatta bulunduklarını kaydeden mahalle sakinleri, sorunlarının bir an önce giderilmesini beklediklerini söyledi.

Telefonla konuşabilmek için yüksek yerlere çıkıyorlar

"HANIMIMI KAYBEDECEKTİM"

Karakılınçlı Mahallesi’nden Mehmet Seart, telefonun çekmemesi sebebiyle yılbaşı akşamı zehirlenen eşini az kalsın kaybedeceğini söyledi. Seart, şöyle devam etti:
"Yılbaşı akşamı hanım zehirlendi. Evim ile kahvehane arası 50 metre. Telefonlar çekmediği için komşu kadınlar gelip haber verdi. Eve gittim. Ambulansı aramaya çalıştım şebeke olmadığı için ulaşamadım. Hemen yukarı mahalleye koştum. Oradan hemen çocuklarıma ulaştım. Ambulansı çocuklarım buraya yönlendirdi. Ambulansın bizim buraya gelmesinde baya zaman geçiyor. Telefonlar çok sorun. Telefonların çekmemesi nedeniyle neredeyse hanımımı kaybedecektim. Gece saatlerinde bir arkadaşımız kalp krizi geçirdi. Telefon yok. Ambulans yok. Ulaşana kadar çok zaman geçiyor. Yetkili kişilerin sorunumuzu çözmelerini talep ediyoruz.”Telefonla konuşabilmek için yüksek yerlere çıkıyorlar

"BİR BAZ İSTASYONUNU BİZE ÇOK GÖRMESİNLER"

Karakılınçlı Mahallesi Muhtarı İhsan Öktem, yetkililere dilekçe vermesine rağmen hiçbir sonuç almadığını belirterek, “Bu iletişimle ilgili Manisa’da bütün yetkililere gitmeme rağmen, dilekçeler vermeme rağmen hiçbir sonuç alamadım. Köyümüz merkeze 25 kilometre uzaklıkta. Tüm köylerde baz istasyonu olmasına rağmen, Karakılınç’ta yok. Tüm vatandaşlarımız, hastalarımız ve yaşlılarımız bu konuda çok mağdur. Bütün yetkililere gittim, hiçbir sonuç alamadım. Köyüme acilen bir baz istasyonu istiyorum. Hastalarımız için 112 acil servisi arıyorum. Birkaç kişi bu konudan dolayı vefat etti. Hastalar için bir saniye bile önemli. Bir baz istasyonunu bize çok görmesinler. Köyümüze en yakın zamanda bir baz istasyonu istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz.” diye konuştu.

Telefonla konuşabilmek için yüksek yerlere çıkıyorlar

Telefonla konuşabilmek için yüksek yerlere çıkıyorlar

Telefonla konuşabilmek için yüksek yerlere çıkıyorlar


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memurların 2019 zamlı maaşları

Memurların 2019 zamlı maaşları

209
2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu

206
Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi

56
Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi

177
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

354
NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

NYT: Zengin Türkler sürüler halinde Türkiye'den kaçıyor

328
K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir