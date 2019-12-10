Telefonla konuşurken vurulan genç isyanda

İstanbul’un göbeği Şişli’de arkadaşının dükkanında oturan Kubilay Yıldız, saat 22.00 sıralarında arkadaşıyla birlikte dükkanı kapatarak evine doğru yola çıktı.

Bu esnada sokak üzerinde kavga olduğunu fark eden Yıldız, kavgaya taraf olmadan arkadaşıyla birlikte yoluna devam etti. Yolda yürürken annesinin telefonla aradığını fark eden Yıldız, konuşmaya başladı.

ACIYLA YERE DÜŞTÜ

Konuşmanın sonlarına doğru bir kaç el silah sesi duyan Yıldız, acıyla kendisini yol kenarında bulunan otomobilin arkasına attı. Vurulduğunu fark eden Yıldız, vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki bir vatandaş ağır yaralı Yıldız’ı arabasına alarak, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

DOĞUM GÜNÜNÜ BİLE HASTANEDE KUTLADI

Burada tedavi altına alınan Yıldız’ın ameliyatla dalağı alındı. Kanaması da doktorlar tarafından durdurulan Yıldız, yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Bir hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Yıldız, doğum günü olan 20 Kasım Çarşamba günü yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımdan sonra serviste tedavi altına alınan Yıldız, 19'uncu doğum gününü ailesiyle birlikte hastanede kutladı. Bir hafta da serviste tedavisi devam eden Yıldız, iki haftalık tedavinin ardından taburcu edildi.

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TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Kubilay Yıldız’ın hastanede tedavisi devam ederken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonrası cadde üzerinde güvenlik kamerası incelemesi yapan polis ekipleri, Kubilay Yıldız’a isabet eden merminin Emre M.’nin kullandığı tabancadan çıktığını tespit etti. Bunun üzerine zanlı Emre M.’yi yakalamaya yönelik çalışma başlatan polis ekipleri, bir haftalık çalışma sonucunda zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Emre, M. adliyeye sevk edildi. Duruşmaya avukatı ile birlikte katılan Emre M., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ÖLMEM Mİ GEREKİYORDU"

Emre M.’nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını duyan Kubilay Yıldız ve ailesi mahkeme kararı karşısında şok yaşadı. Kubilay Yıldız, “Ölebilirdim de ama Allah'a şükürler olsun ölmedim. Hastaneye gittiğimde ailem perişan olmuştu. Yani illa ölmem mi gerekiyordu bu şahsın tutuklanması için. Şu an ayaktayım ama hiçbir şeyim yok. Dalağım yok, midemde zarar var, akciğerim zararlı, nefes almakta çok zorlanıyorum. Yemek yiyemiyorum. Çalışıyordum artık çalışamıyorum. Okula gidiyordum, şimdi gidemiyorum. Polis olmak istiyordum, dalağım alındığı için o da olmadı. Askere gitmek istiyordum, askere de gidemeyeceğim. Anlayacağınız hiçbir şey yapamıyorum.” diye konuştu.

"TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

Pansuman için her gün hastaneye gittiğini dile getiren Yıldız, “Psikolojik olarak çok kötüyüm. Birde bu şahsın dışarıda gezdiğini duyunca daha kötü oldum. Psikolojim bozuldu. Bir daha vurulma ihtimalim olabilir. Bunu kimse bilemez. Suç potansiyeli olan bir insanın, dışarıda gezmesi bana çok saçma geliyor. Tekrar tutuklanmasını istiyorum.” dedi.