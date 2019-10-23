Telefonlarına bakmadığı için genç kadını bıçakla öldürdü

Çorlu'da yaşanan olayda, bir süre görüşen A.D. (40) ile N.G (34), boş arazide bir süre konuştuktan sonra tartışma başladı. Tartışma büyüyünce, A.D., genç kadını bıçaklayarak öldürdü.

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA ÖLDÜRDÜ

Her ikisi de evli olan A.D. (40) ile N.G (34) boş arazide bir süre konuştuktan sonra ilk anda tespit edilemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. yanındaki bıçakla N.G’yi defalarca bıçaklayarak öldürdü.

ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşların polise haber vermesi ile olay yerine ilk anda bölgede devriye görevi yapan mahalle bekçileri ardından da polis ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ BAŞINDA BEKLEMİŞ

Olay yerine gelen mahalle bekçileri kanlar içinde yerde yatan N.G adlı kadının başında katil zanlısı A.D.’yi suç aleti bıçak ile birlikte yakaladı.

15 KEZ BIÇAKLADI

Polis ekiplerinin ilk yaptığı incelemede katil zanlısı A.D.’nin alkollü olduğu N.G.’i de en az 15 yerinden bıçakladığını belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından defalarca bıçaklanarak öldürülen kadının cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

''TELEFONLARIMA BAKMADI''

Kati zanlısının ilk ifadesinde N.G ile bir süre arkadaşlık ettiklerini kendisi ile telefonlarına bakmadığı için tartıştıklarını bu tartışma esnasında da bıçakladığını söylediği kaydedildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu’nun da olay yerine gelerek bilgi aldığı cinayetle ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.